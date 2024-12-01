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Футбол Спорт

Стефан Лончар: "После двух поражений нам важно было выиграть"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После победы над "Оренбургом" (1:0) черногорский полузащитник "Акрона" Стефан Лончар прокомментировал забитый матч и рассказал о вызове в сборную Черногории.

— Конечно же, после двух поражений нам важно было выиграть. Мы настраивались на этот матч, можно сказать, по-особому, мы понимаем, кто у нас следующий соперник, поэтому для нас эта победа была важна. Мы вышли на поле, делали то, что сказал тренер, и добились хорошего результата.

— Как оценишь забитый мяч? Не было ощущения, что его могут отменить из-за офсайда?

— Я начал бежать в свободную зону, увидел, что у Кузи (Максим Кузьмин - прим. Волга Ньюс) мяч, поднял руку, он навесил, я принял и забил. Офсайд? Я про это не думал, потому что был игрок, которого я видел, поэтому казалось, что не будет офсайда.

— Спустя долгое время вас вызвали в национальную команду. Как это объяснил тренер? Продуктивно ли прошла поездка в сборную?

— Когда мы все собрались в Черногории, главный тренер дал интервью для некоторых журналистов, объяснив мой вызов так: "Хотели проверить его в деле". Думаю, я оправдал ожидания тренера. Конечно, всем приятно играть за сборную своей страны. Я ожидал этого вызова, так как с момента прихода в "Акрон" у меня была хорошая статистика, и поездка в сборную является логическим продолжением. В любом случае я был рад там оказаться.

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