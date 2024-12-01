В ночном ДТП в Самаре пострадал пешеход, нарушивший ПДД

В Самаре в 3:25 на Московском шоссе 47-летний мужчина на Kia Rio напротив дома 4Д совершил наезд на 34-летнего пешехода.

Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. Он госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Самарской области.