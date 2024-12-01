"Крылья Советов" одержали победу в Санкт-Петербурге

В 17-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге встречались с чемпионом страны "Зенитом" и обыграли со счетом 2:3.

Счет в матче открыли хозяева поля на 4 минуте встречи, отличился Максим Глушенков — 1:0. На 17 минуте встречи с передачи Иван Олейникова отличился Иван Сергеев. Уже через минуту получив мяч от Доминика Ороза Иван Олейников дальним ударом отправил мяч в ворота хозяев поля. Так "Крылья" за одну минуту сравняли счет и вышли вперед — 1:2.

На 28 минуте встречи Николай Рассказов с центра поля сделал передачу в штрафную, и Иван Сергеев головой перекинул голкипера — 1:3. На 72 минуте встречи после подачи углового Максимом Глушенковым, Нуралы Алип головой отправил мяч в ворота — 2:3.

Дубль Ивана Сергеева стала для него шестым за нашу команду, и первым за "Крылья" в РПЛ (4 в ФНЛ, 1 в Кубке России).

В заключительном в этом году туре мир РПЛ "Крылья Советов" в Ростове-на-Дону встречаются с "Ростовом". Игра состоится в субботу, 7 декабря, в 17:30.