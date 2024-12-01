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Футбол Спорт

Игорь Осинькин: "Мы эту победу выстрадали"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После выездной победы над "Зенитом" (3:2) главный тренер самарцев Игорь Осинькин прокомментировал игру своей команды, а также рассказал, как настраивал игроков с учетом всех слухов, витавших перед матчем.

"Никому здесь легко не будет, и, конечно, нам не было легко. С первой же минуты. Мы зашли в игру, так что Глушенков наш дорогой — нас сразу же огорчил. Такой же быстрый гол, как и в домашнем матче -после первой атаки начали проигрывать. Но дальше я понимаю, что очень хорошо мы реализовали свои моменты, их не могло быть 10-15, но в первом тайме 3-4 момента, которые у нас были, мы реализовали. Это дало хороший задел и определенную уверенность в своих силах. Тяжелейший матч, тяжелейшая концовка, много тактических моментов от "Зенита", на которые нужно было своевременно реагировать, менялись флангами защитники, выпускали больших нападающих, выходили футболисты, которые очень качественно делали подачи. В любом случае, нам было сверхтяжело в концовке, но мы эту победу выстрадали", — отметил Осинькин.

Кроме того, наставник "Крыльев" поделился, насколько сложно было настраивать команду на игру с учетом всего негатива, который в последнее время присутствует в информационном поле: "Да, этот негатив постоянно вокруг нас идет. Если в августе мы еще справлялись, то в сентябре и октябре все это выпало на домашние игры с "Химками" и "Акроном". К сожалению, мы не переварили наши плохие матчи, где мы хотели бы брать очки, но практически не взяли. Сейчас сказать, что мы адаптировались... Не знаю. Мы смогли справиться и последние матчи после "Акрона", даже проигранный с ЦСКА, плюс "Ахмат" и сегодня — это матчи, за которые ребят могу только благодарить и благодарить", — закончил тренер самарцев.

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