Организацией процессов управления в мэрии Самары займется чиновница из Дзержинска

Департамент организации процессов управления аппарата администрации Самары возглавила Екатерина Ладохина. Как сообщает мэрия, она была назначена 29 ноября.
Екатерина Ладохина с 2018 г. работала в администрации Дзержинска Нижегородской области, была директором департамента управления делами. Напомним, что с 2018 г. Дзержинском руководил Иван Носков, который сейчас является врио мэра Самары.
Последние комментарии
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)