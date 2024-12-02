Организацией процессов управления в мэрии Самары займется чиновница из Дзержинска

Департамент организации процессов управления аппарата администрации Самары возглавила Екатерина Ладохина. Как сообщает мэрия, она была назначена 29 ноября.

фото: мэрия Самары

Екатерина Ладохина с 2018 г. работала в администрации Дзержинска Нижегородской области, была директором департамента управления делами. Напомним, что с 2018 г. Дзержинском руководил Иван Носков, который сейчас является врио мэра Самары.