В Автозаводском районе Тольятти вместо лесного питомника появится высотный жилой комплекс

Федеральный девелопер компания "Унистрой" построит в административном центре Автозаводского района Тольятти жилой комплекс, сообщает "Самарское обозрение".

В советское время в распоряжении АвтоВАЗа находились земли под лесной питомник площадью около 58 га, расположенные в границах Южного шоссе, улиц Полякова, Офицерской и Ботанической. Управлением этой землей занималось структурное подразделение автозавода. Позже на базе этого подразделения было создано ООО "АвтоВАЗагро", а площадка под питомник оказалась главным активом компании.

В 2007 г. должность вице-президента по персоналу и социальной политике АО "АвтоВАЗ" занял Павел Донской, а директором "АвтоВАЗагро" вскоре был назначен Аркадий Эстрин. Донской проработал на ВАЗе лишь меньше года и в октябре 2007-го был назначен министром строительства Самарской области. Эстрин же с некоторым перерывом руководил компанией до 2010 г., и при нем был разработан проект застройки площадки, изначально предназначавшейся под лесной питомник. На 58 га планировалось построить жилой комплекс "Калина", в котором должны были расположиться 590 тыс. кв. м жилья.

В 2012 г. Павел Донской покинул должность министра. В том же году компания "АвтоВАЗагро" вместе с ее главным активом — земельным участком под бывшим лесным питомником — перешла в частные руки. Владельцами фирмы (сначала через ООО "Калина", потом напрямую) стали Николай Кузнецов и сын экс-министра строительства Артем Донской. Новые собственники не стали заниматься строительством, начав распродавать выведенную из-под патронажа ВАЗа землю по кускам.

В 2013-м часть бывшего лесопитомника продали федеральному девелоперу "Унистрой", который спустя год начал строительство на этой площадке жилого комплекса "Южный бульвар".

Спустя семь лет "АвтоВАЗагро" помогло "Унистрою" получить в Тольятти еще один участок под застройку. Сделка не обошлась без участия чиновников. В 2020 г. "АвтоВАЗагро" и администрация Тольятти, которую тогда возглавлял Сергей Анташев, провели мену участков. Чиновники забрали у компании два надела общей площадью 1,4 га под строительство дорожной сети поблизости от ЖК "Южный бульвар". Взамен "АвтоВАЗагро" получило пять участков в историческом центре Автозаводского района (улицы Революционная и Юбилейная, Новый проезд). Впоследствии участки перешли от компании Артема Донского все к тому же "Унистрою".

Как пишет издание, кадастровая стоимость обменянных чиновниками участков была несопоставима: город получил наделы на 44,7 тыс. руб., отдав земельные активы на 118 млн рублей. В 2021 г., после отставки Анташева, договор мены проверялся Тольяттинской контрольно-счетной палатой. Ревизоры палаты утверждали, что "действия администрации г. о. Тольятти и ООО "АвтоВАЗагро" являются антиконкурентным соглашением, направленным на предоставление земельных участков конкретному лицу", и указывали, что "администрацией г. о. Тольятти допущено неэффективное распоряжение земельными участками".

Источники "СО" в администрации и думе Тольятти отмечают, что предоставление такой площадки в аренду могло давать городскому бюджету десятки миллионов рублей ежегодно. В качестве аналогичного примера приводится земельный участок площадью 1,7 га у первой очереди набережной Автозаводского района Тольятти. Стоимость его годовой аренды составляет 122,6 млн рублей. Однако, как стало недавно известно, никаких последствий выводы контрольно-счетной палаты для участников процесса не имели и отданная в рамках сделки "АвтоВАЗагро" с тольяттинскими властями высоколиквидная земля осталась в собственности "Унистроя". В сентябре 2024 г. ООО "СЗ "Унистройрегион" получило разрешение на строительство ЖК "Уникум на Ленинском". Планируется, что на одном из участков, которые администрация Тольятти выдала "АвтоВАЗагро", площадью около 0,7 га будет возведено 16-этажное здание на 101 квартиру общей площадью 6666 кв. м. Высотный жилой комплекс строится в административном центре — по соседству со зданиями администрации, суда и прокуратуры Автозаводского района. На сайте "Уникум на Ленинском" неоднократно подчеркивается, что главный плюс проекта — его локация, и сообщается, что "дом расположен в непосредственной близости от центра и деловой части города, на улице без активного движения и с хорошим природным и рекреационным окружением". Будущим жильцам обещается "закрытая дворовая территория с сенсорным садом и парковкой".

Из документации к проекту следует, что дом "находится в территориальной зоне Ц-1 — зона делового, общественного и коммерческого назначения", но, согласно постановлению от 22 июня 2022 г., в этой местности появился "условно разрешенный вид использования земельного участка: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)". Как прокомментировал "СО" источник, знакомый с темой, "администрацией Тольятти создан опасный прецедент, который может привести к массовой застройке высотками свободных земельных участков на улице Революционной".