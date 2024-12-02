Участники СВО и их жены смогут списать до 10 млн рублей долгов по кредитам

Президент Российской Федерации 23 ноября 2024 года подписал федеральный закон о списании просроченных долгов в размере до 10 миллионов рублей некоторым участникам специальной военной операции и их супругам. С 1 декабря закон о списании долгов по кредитам участникам СВО вступил в силу.

Льгота распространяется на всех, подписавших контракт на службу в армии с министерством обороны РФ с 1 декабря текущего года на срок не менее одного года, а также их супруги.

При каких условиях спишут долг:

судебный акт о взыскании денежных средств вступил в силу до 1 декабря 2024 года и возбуждено исполнительное производство на взыскание суммы в размере не более 10 млн рублей;

контракт о службе в Вооруженных силах Российской Федерации подписан не раньше 1 декабря 2024 года.

Задолженность могут списать военнослужащим СВО, которые были мобилизованы или призваны проходить службу в зоне боевых действий. Списание доступно и военнослужащим госорганов, выполняющим задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации. Их супруги тоже вправе воспользоваться новой мерой поддержки.

"На такую меру поддержки могут претендовать мобилизованные, призывники и военные, заключившие контракт с минобороны с 1 декабря 2024 года и позже на срок свыше одного года, а также их супруги. Закон не распространяется на погашение долгов по алиментам, а также когда речь идет о возмещении вреда жизни или здоровью человека, включая смерть кормильца, а также на требования имущественного характера, возникшие в результате совершения коррупционных правонарушений", — пояснили в управлении ФССП по Самарской области.

Также для участников спецоперации увеличена на 150 дней отсрочка платежей по кредитам. Если раньше льготный период равнялся сроку мобилизации или сроку контракта плюс 30 дней, то теперь после возвращения с СВО у ветерана будет 180 дней отсрочки. За это время военнослужащие могут обратиться к кредитору с требованием о приостановлении обязательств на льготный период.

После заключения контракта для приостановления исполнительного производства необходимо направить в подразделение судебных приставов территориального органа ФССП России по месту ведения исполнительного производства любым удобным способом, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), соответствующее ходатайство или подать обращение с использованием интернет-приемной.