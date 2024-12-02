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Преступления Происшествия

"Угрожал убить, сжег машину": нашлась "вторая жертва" незаконно вернувшегося в РФ мигранта

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается расследование странной истории в Тольятти. Как рассказывают местные женщины, им угрожал "приезжий специалист", принуждая вступить с ним в романтические отношения.

Фото: предоставлено автором

Изначально в соцсетях появилось сообщение от жительницы Тольятти Людмилы. Она рассказала, что ей несколько лет угрожал некий "иностранный специалист" родом из Центральной Азии.

"Обращение в полицию дало свой результат - мигранта депортировали. Вот только "незаменимый специалист" уже через несколько месяцев вновь оказался в России. И это при том, что запрет на въезд в страну был установлен на пять лет", - гласило сообщение в соцсетях.

Также уточнялось, что иностранец сжег автомобиль женщины.

"А при задержании силовиками приезжий открыто и с гордостью заявлял о том, что он вор. Видимо, приезжает в РФ он именно с этой целью. Ну а про моральное и психологическое состояние жертв его травли и говорить нечего - он превратил жизнь нескольких гражданок в настоящий ад", - писали в пабликах.

На публикации тогда обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области представить доклад о ходе расследования.

Как удалось выяснить Волга Ньюс, депортировали ранее иностранца за нарушение миграционного законодательства. На момент прошлой публикации нарушителя уже снова задержали. А сотрудники Следственного комитета стали разбираться в законности действий должностных лиц, фигурирующих в этой истории.

Как выяснилось теперь, угрожал любвеобильный герой не одной женщине. В редакцию обратилась другая жительница региона по имени Юлия. Она рассказала, что знакома с первой "жертвой", Людмилой, а также что тот же мужчина угрожал убийством и ей.

"Мы познакомились с Абдиязовым в соцсетях в 2020 г., - рассказала Юлия. - он хотел со мной романтических отношений. Вскоре я прекратила общение, поскольку стало ясно, что он человек импульсивный, эмоциональный. Я так поняла, что он искал в России женщину с квартирой, чтоб у нее жить. Прошлая его женщина, у которой он жил, умерла".

По словам Юли, Абдиязов не хотел прекращать общение и постоянно пытался добиться с ней связи. Параллельно Юля узнала, что он общается с Людмилой и угрожает и ей.

"Людмила обращалась в полицию - она говорила, что Абдиязов сначала угрожал, а потом скрутил номера с машины, колеса порезал. Дальше он вообще сжег машину Люды. За поджог он сидел 11 месяцев в СИЗО. Потом его приговорили к колонии-поселению и отпустили из зала суда. Он из суда приехал ко мне и стал требовать, чтоб мы с ним начали вместе жить у меня в квартире, иначе я не достанусь никому и он меня убьет", - рассказывает Юля.

Юлия также говорит, что писала заявления в полицию семь раз, но семь раз получала отказы в возбуждении дела. Женщина сообщила, что когда за разбирательство взялся Следственный комитет, обидчика поместили в СИЗО, где он находится и сейчас. Юля также объясняет, что боится, что мужчину могут снова отпустить и он исполнит свои угрозы. Поэтому она решила придать ситуацию огласке.

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