Бастрыкин заинтересовался уголовным делом с участием мигранта, который несколько лет "кошмарил" тольяттинцев

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о халатности, повлекшей незаконное нахождение мигранта в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Р по Самарской области.

В соцсетях была опубликована информация, что в Тольятти приезжий из Центральной Азии в течение нескольких лет угрожал местным жителям и совершал в отношении них противоправные действия, за что был депортирован. Несмотря на запрет въезда, он через некоторое время вновь вернулся в Российскую Федерацию.

В СУ СК Р по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

"Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Максиму Козлову представить доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.