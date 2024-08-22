Бастрыкин заинтересовался уголовным делом с участием мигранта, который несколько лет "кошмарил" тольяттинцев

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о халатности, повлекшей незаконное нахождение мигранта в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Р по Самарской области.
В соцсетях была опубликована информация, что в Тольятти приезжий из Центральной Азии в течение нескольких лет угрожал местным жителям и совершал в отношении них противоправные действия, за что был депортирован. Несмотря на запрет въезда, он через некоторое время вновь вернулся в Российскую Федерацию.
В СУ СК Р по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Халатность".
"Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Максиму Козлову представить доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек