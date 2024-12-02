Депутаты СГД предлагают увеличить финансирование отрасли сельского хозяйства

В Самарской губернской думе идет активная работа над проектом областного бюджета на 2025-2027 годы. Проект принят в первом чтении. Депутатские фракции прорабатывают и предлагают свои поправки, предусматривающие увеличение финансирования на приоритетные направления.

Увеличение подъемных выплат

Так, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" предложила дополнительно заложить в региональной казне на 2025-2027 годы по 50 млн рублей ежегодно на увеличение размера единовременной денежной выплаты молодым специалистам агропромышленного комплекса. А также депутаты предлагают предусмотреть 100 млн рублей в следующем году на модернизацию и техническое оснащение АПК.

Самарская область всегда отличалась хорошей программой поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса. Но размеры поддержки молодых специалистов более 10 лет не менялись, финансовое наполнение программы оставалось прежним.

17 сентября 2024 года принят закон Самарской области "О внесении изменений в Закон Самарской области "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области", которым увеличены размеры единовременных и ежемесячных выплат для молодых специалистов агропромышленного комплекса региона, и сейчас они составляют: 207000 рублей - единовременная денежная выплата молодому специалисту, если он имеет высшее образование или обучается на последнем курсе вуза; 103500 рублей - единовременная денежная выплата молодому специалисту, если он имеет среднее профессиональное образование или обучается на последнем курсе профессиональной образовательной организации. Также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам.

Поправками фракции предлагается еще раз пересмотреть сумму на единовременные денежные выплаты молодым специалистам в сфере АПК и предусмотреть ее увеличение примерно в два раза.

"Отрадно, что и депутаты фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", работая над поправками к областному бюджету, также обратили внимание на это направление и инициировали предложение об увеличении финансирования. Таким образом, в бюджете могут быть заложены дополнительные средства на повышение единовременной выплаты. И сейчас есть оптимизм, есть повод говорить с молодыми людьми, агитировать их, чтобы они поступали учиться на сельскохозяйственные специальности, приходили работать на предприятия агропромышленного комплекса Самарской области. Потому что есть достойное финансовое стимулирование молодых специалистов. Знаю, что даже из соседних регионов ребята едут к нам и решают оставаться жить и работать здесь, в сельских территориях", - прокомментировал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию СГД Николай Сомов.

Закрепление молодых специалистов на селе

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников и председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию СГД Николай Сомов в рамках рабочего визита в Безенчукский район посетили животноводческий комплекс АО "Купинское". Это акционерное общество специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного направления, выращивает зерновые и кормовые культуры, что позволяет обеспечивать животных собственными кормами, а также подсолнечник. Предприятие - лидер в Самарской области по надоям. Производительность составляет 16 тонн молока в сутки.

В рамках мероприятия участники посетили животноводческий комплекс, посмотрели объекты жилой застройки для молодых специалистов АО "Купинское", обсудили вопросы поддержки молодых специалистов в сфере АПК, а также модернизации технического оснащения АПК в Самарской области.

"Мы увидели, как функционирует хозяйство, как живут работники. Хочу отметить, что здесь реализуется хорошая программа обеспечения жильем тружеников сельскохозяйственной отрасли, строятся отдельные дома со всей необходимой инфраструктурой, - сказал по итогам поездки Геннадий Котельников. - На законодательном уровне приняты и реализуются законы, направленные на поддержку людей на селе, закрепление кадров, поддержку молодых специалистов. Также очень важно оказывать поддержку в разъяснении юридических вопросов, повышать доступность медицины, образования.

Очень важный вопрос финансовой поддержки молодых специалистов. Сумма так называемых "подъемных" уже увеличена законом Самарской области. В процессе работы над поправками мы предлагаем предусмотреть еще увеличение.

Конечно, все это будет способствовать закреплению людей в сельских территориях, улучшению условий жизни людей. А это, в свою очередь, позволит укреплять продовольственную безопасность региона и всей страны".

Также АО "Купинское" может претендовать на субсидии на модернизацию технического оснащения. Для этого нужно подготовить и представить необходимые документы в министерство сельского хозяйства региона, и они будут рассмотрены в порядке очередности.