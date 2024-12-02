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Общество

Молодые специалисты и профессиональное строительное сообщество региона на форуме "Молодой специалист – строитель будущего"

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошел XXIV Всероссийский отраслевой форум "Молодой специалист — строитель будущего". Форум собрал более 1000 участников. Среди них — студенты, школьники, преподаватели региональных вузов, а также представители ведущих строительных компаний. Мероприятие стало эффективной площадкой для обмена опытом, знаниями и установления профессиональных контактов.

Первый день мероприятия состоялся на площадке Самарского государственного технического университета. Форум предоставил отличные возможности для трудоустройства и стажировок. На Ярмарке вакансий молодые специалисты напрямую общались с потенциальными работодателями, обсуждая требования к кандидатам и перспективы карьерного роста. Представители стройкомплекса представили конкурентные предложения о работе и поделились своим опытом.

"Форум дал мне возможность лично пообщаться с работодателями, узнать о специфике их компаний и требованиях к будущим сотрудникам, чтобы понять, подходит ли мне эта работа", — поделилась впечатлениями студентка Самарского строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева.

Особое внимание было уделено открытому диалогу с представителями власти. В рамках круглого стола "25 вопросов о строительной отрасли региона" врио министра строительства Самарской области Анна Урусова, а также другие спикеры ответили на вопросы участников, вдохновляя их на профессиональные достижения.

"Для нас основная задача — показать ребятам насколько развивается строительный комплекс региона. Почему мы в регионе проводим форумы — для того, чтобы ребята не уезжали из региона, чтобы они знали, что востребованы именно здесь, что для них в наличие перспективная, востребованная работа", — отметила Ирина Минина руководитель центра компетенций образовательной деятельности Минстроя России.

Программа второго дня была также насыщенной, участников ждали экскурсии на строительную площадку хирургического корпуса 426-военного госпиталя, который возводят специалисты военстроя. Ребята побывали на производстве ООО "Самарский стройфарфор", где для них провели мастер-класс и рассказали о продукции, которую производит завод. Посетили и строительную площадку одной из комплексных застроек в Самаре.

Кроме этого, школьников приняли в Самарском строительно-энергетическом колледже им П. Мачнева", здесь участников ждали мастер-классы по профессии: "Мастер отделочных строительных и декоративных работ" и специальностям "Прикладная геодезия" и "Гидрогеология и инженерная геология", игра-викторина "Я-строитель" с амбассадорами ФП "Профессионалитет". В рамках визита учащимся показали мастерские и лаборатории образовательного учреждения.

В завершении второго дня мероприятия школьники и студенты смогли увидеть современные технологии в действии и оценить масштаб реализуемых проектов.

Руководитель кадрового центра Минстроя России Елена Сенкевич пояснила выбор регионального формата форума: "Ежегодно форум проводится в двенадцати субъектах РФ, и Самара стала двадцать четвертым регионом-участником. Такой подход позволяет нам сосредоточиться на специфике каждого региона. При подготовке к форуму мы тесно взаимодействуем с местными компаниями, органами власти и учебными заведениями, чтобы максимально полно отразить региональные особенности и возможности в рамках мероприятия".

По итогам форума самые активные участники получили сертификаты, дающие им право на прохождение практики и стажировки в крупнейших компаниях региона, а также ценные карьерные консультации.
Форум "Молодой специалист — строитель будущего" подтвердил, что будущее самарского строительства находится в руках энергичной и талантливой молодежи. Установленные на форуме связи и полученный опыт станут важным импульсом для развития всей отрасли.

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