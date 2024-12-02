16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Университет сервиса поставил новую точку "Студ.Пространства" на карте страны Под Сызранью на трассе М-5 организовано реверсивное движение Единороссы и молодогвардейцы стали донорами Молодые специалисты и профессиональное строительное сообщество региона на форуме "Молодой специалист – строитель будущего" Есть чем гордиться: команда ТИЦ Самарской области успешно продвигает регион на туристическом рынке России

Общество

Единороссы и молодогвардейцы стали донорами

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Партийные активисты сдали кровь для пациентов областных больниц. Донорскую акцию посвятили 23-ей годовщине основания "Единой России".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Донорская акция в штабе общественной поддержки "Единой России" дала старт эстафете добрых начинаний партийных активистов.

Евгения Рыбакина, молодогвардеец из Советского района, стала донором впервые, но сумела побороть волнение: "Помогать надо, — считает девушка, — тем более, если речь идет о спасении чьей-то жизни. Я волновалась, конечно, но все прошло хорошо, и то, что моя кровь пригодится другому человеку, конечно, наполняет меня чувством ответственности и радости".

В следующий раз юная активистка готова сдать не только кровь, но и стать донором костного мозга. В этот день на площадке Штаба общественнйо поддержки "Единой России", где медики областной станции переливания крови развернули мобильный донорский пункт, было людно — жизненной силой решили поделиться не только молодые доноры, но и члены регионального отделения партии. Единороссы Константин Светин и Максим Голованов пришли в штаб, чтобы поддержать акцию: "Во все времена доноры были в особом почете. Сдать кровь всегда считалось делом важным, ведь речь идет о людях, которым она может продлить жизнь и даже подарить второе рождение", — отметили партийцы.

Участниками акции стали свыше ста человек — члены и сторонники партии, депутаты фракции, волонтеры гуманитарной миссии, активисты "Молодой Гвардии", сотрудники штаба и регионального исполкома "Единой России", а также неравнодушные жители Самары.

Напомним, что декаду приемов откроет секретарь Самарского регионального отделения "Единой России", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Этой встречей партия начинает традиционную декаду приемов граждан по личным вопросам. Она продлится до 10 декабря в региональной и местных общественных приемных "Единой России".

Гид потребителя

Последние комментарии

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Грета Отто 05 ноября 2024 13:57 В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5