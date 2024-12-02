Единороссы и молодогвардейцы стали донорами

Партийные активисты сдали кровь для пациентов областных больниц. Донорскую акцию посвятили 23-ей годовщине основания "Единой России".

Донорская акция в штабе общественной поддержки "Единой России" дала старт эстафете добрых начинаний партийных активистов.

Евгения Рыбакина, молодогвардеец из Советского района, стала донором впервые, но сумела побороть волнение: "Помогать надо, — считает девушка, — тем более, если речь идет о спасении чьей-то жизни. Я волновалась, конечно, но все прошло хорошо, и то, что моя кровь пригодится другому человеку, конечно, наполняет меня чувством ответственности и радости".

В следующий раз юная активистка готова сдать не только кровь, но и стать донором костного мозга. В этот день на площадке Штаба общественнйо поддержки "Единой России", где медики областной станции переливания крови развернули мобильный донорский пункт, было людно — жизненной силой решили поделиться не только молодые доноры, но и члены регионального отделения партии. Единороссы Константин Светин и Максим Голованов пришли в штаб, чтобы поддержать акцию: "Во все времена доноры были в особом почете. Сдать кровь всегда считалось делом важным, ведь речь идет о людях, которым она может продлить жизнь и даже подарить второе рождение", — отметили партийцы.

Участниками акции стали свыше ста человек — члены и сторонники партии, депутаты фракции, волонтеры гуманитарной миссии, активисты "Молодой Гвардии", сотрудники штаба и регионального исполкома "Единой России", а также неравнодушные жители Самары.

Напомним, что декаду приемов откроет секретарь Самарского регионального отделения "Единой России", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Этой встречей партия начинает традиционную декаду приемов граждан по личным вопросам. Она продлится до 10 декабря в региональной и местных общественных приемных "Единой России".