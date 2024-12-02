Жительница Самарской области втянула сына в преступление и употребление наркотиков

В Отрадном суд вынес приговор 45-летней местной жительнице, которую обвиняли в содержании наркопритона, краже и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В январе 2023 г. женщина пришла к знакомому со своим 16-летним сыном, чтобы помочь купить продукты. Получив банковскую карту, обвиняемая при помощи сына, не подозревавшего о преступлении, купила в магазине товары для себя на 36 тыс. руб. и сняла через банкомат еще 90 тысяч.

Также женщина организовала в квартире притон, где с декабря 2022 г. до февраля 2023 г. со знакомыми употребляла наркотики. Кроме того, она склонила и своего сына к употреблению запрещенных веществ.

Помимо этого, обвиняемая украла принадлежавшие ее матери технику и мебель общей стоимостью 33 тыс. рублей.

Суд приговорил жительницу Тольятти к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.