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Самарская компания "Волокнистые огнеупоры" на 19% повысила производительность труда с помощью бережливого производства

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Волокнистые огнеупоры" реализует мероприятия по повышению производительности труда в рамках национального проекта "Производительность труда".

Напомним, что нацпроект "Производительность труда" активно реализуется в Самарской области, которая занимает лидирующие позиции среди регионов России. В настоящее время около 200 предприятий региона участвуют в проекте, оптимизируя свои производственные процессы. Важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области отмечает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

Внедрить методики бережливого производства предприятию помогает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). В рамках проекта был создан эталонный участок, включающий в себя несколько производственных этапа.

Выбор участка основывался на определенных критериях: высокой ресурсоемкости, количество сотрудников более 10 человек, неэффективной организации труда и отсутствии стандартов, а также на возможности быстрого тиражирования успешного опыта на другие производственные потоки. Кроме того, здесь производится основная продукция компании — экзотермические и изотермические вставки для литейного производства, повышающие выход годного литья и улучшающие его качество.

"Повышение производительности труда — это залог дальнейшего успеха и конкурентоспособности. Внедрение бережливого производства позволяет не только увеличить объемы производства, но и улучшить качество продукции, создать комфортные условия труда для наших сотрудников и, что немаловажно, повысить их квалификацию", — рассказывает представитель предприятия Андрей Матвеев, начальник производства ООО "Волокнистые огнеупоры".

В результате пилотного проекта время протекания процесса сократилось на 11% и незавершенное производство на 10%. Выработка увеличилась на 19%.

Внедрение принципов бережливого производства в компании будет продолжаться. Цель — создать устойчивую культуру непрерывного улучшения на предприятии, которая будет способствовать повышению конкурентоспособности.

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