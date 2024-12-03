Два человека пострадали при столкновении "семерки" и фуры в Самарской области

В понедельник, 2 декабря, в Пестравском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:00 31-летний водитель ВАЗ-21070 на 164 км дороги Самара — Волгоград не убедился в безопасности маневра перед обгоном и по касательной столкнулся с попутным большегрузом Skania. После этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате с травмами госпитализировали водителя "семерки" и его 28-летнего пассажира.