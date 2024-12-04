В АО "Транснефть - Приволга" прошел первый этап Международной научно-технической конференции молодежи

В АО "Транснефть - Приволга" завершился 1 этап 1 тура V (XVII) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

В мероприятии приняли участие 65 молодых специалистов из пяти филиалов и аппарата управления, прошедших отборочный тур на уровне филиалов. Также работала студенческая секция, где свои доклады представили учащиеся Самарского государственного технического университета. Всего в девяти секциях НТКМ было представлено 60 работ, которые оценивала авторитетная комиссия в составе специалистов АО "Транснефть - Приволга" и представителей СамГТУ.

Конкурсная комиссия оценила актуальность разработок, их потенциальную экономическую эффективность. Представленные работы имеют хорошие перспективы внедрения на производственных объектах организаций системы "Транснефть".

Среди занявших первое место — Надежда Огородниченко с докладом "Изготовление опытных образцов водочувствительной и бензочувствительной пасты, применяемых при измерении уровня подтоварной воды и нефтепродуктов в мерах вместимости с улучшенными характеристиками", Георгий Красноруженко ("Разработка мобильного устройства для монтажа, демонтажа при проведении технического ремонта устройства размыва донных отложений типа "Диоген −500/700"), Дмитрий Яковлев ("Цифровизация ремонта транспорта").

Победителями в студенческой секции стали Александра Яковлева и Дарья Загорнова с докладом о повышении безопасности эксплуатации резервуаров.

Как отметил на церемонии награждения заместитель генерального директора АО "Транснефть - Приволга" Александр Баканов, научно-техническая конференция дает возможность молодым специалистам проявить себя, а также внести вклад в развитие нефтетранспортной отрасли, и вручил победителям и призерам НТКМ дипломы и цветы. Подводя итоги, члены жюри подчеркнули, что опыт участия в подобных конкурсах необходим молодым специалистам АО "Транснефть - Приволга" для их профессионального роста.

Научно-технические конференции молодежи ПАО "Транснефть" проводит ежегодно с целью реализации научного потенциала молодых специалистов по различным направлениям деятельности компании.

Участники, занявшие первые места в каждой из секций первого тура, в феврале 2026 года примут участие во втором туре на уровне организаций системы "Транснефть". Победитель студенческой секции примет участие сразу в третьем, финальном туре, который пройдет в г. Братске в мае 2026 года на базе ООО "Транснефть-Восток".