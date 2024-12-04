Оператор БПЛА из Самары отличился при штурме позиций ВСУ

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Гвардии младший сержант Владислав Худяков проходит военную службу по контракту с июля 2024 года, в должности оператора БПЛА. 16 октября 2024 года Владислав Худяков в составе группы БПЛА выполнял боевую задачу по оказанию огневой поддержки штурмовым группам и зачистке лесополосы вблизи н. п. Новогродовка.