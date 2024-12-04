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Армия Общество

Оператор БПЛА из Самары отличился при штурме позиций ВСУ

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гвардии младший сержант Владислав Худяков проходит военную службу по контракту с июля 2024 года, в должности оператора БПЛА. 16 октября 2024 года Владислав Худяков в составе группы БПЛА выполнял боевую задачу по оказанию огневой поддержки штурмовым группам и зачистке лесополосы вблизи н. п. Новогродовка.

Заняв фланговую позицию, расчет БПЛА выпустил 2 FPV-дрона для поражения огневых точек опорного пункта противника.

В ходе подлета к вражеским позициям, группа военнослужащих попала под артиллерийский обстрел с применением кассетных боеприпасов. Проявляя быструю реакцию, они сменили место дислокации. Достигнув позиции, Владислав Игоревич благодаря своему опыту, произвел точный сброс боеприпаса на вражеского пулеметчика, уничтожив его. Следом направил дрон в блиндаж и уничтожил ещё 2 боевиков ВСУ. После выполнения поставленной задачи, Владислав Игоревич в составе группы БПЛА, эвакуировался

Благодаря умелым и смелым действиям гвардии младшего сержанта Худякова Владислава Игоревича, штурмовым группам удалось занять опорный пункт противника с минимальными потерями.

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