Самарец получил более девяти лет колонии за килограмм мефедрона

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор 27-летнему жителю региона Сергею Рябову, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в мае 2024 года. У него в машине и дома изъяли более килограмма мефедрона.
Суд назначил Рябову девять лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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