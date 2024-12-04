Самарец получил более девяти лет колонии за килограмм мефедрона

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор 27-летнему жителю региона Сергею Рябову, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в мае 2024 года. У него в машине и дома изъяли более килограмма мефедрона.

Суд назначил Рябову девять лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.