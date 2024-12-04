Два исторических объекта в Самарской области вошли в проект "Земля для туризма"

Два уникальных исторических объекта в Нефтегорском районе Самарской области определили по проекту "Земля для туризма" в рамках работы оперативного штаба в 2024 году. Об этом сообщает Управлением Росреестра по Самарской области.
Один из объектов — храм Святой Троицы в с. Утевка. Старинное здание церкви примечательно тем, что ее своды расписывал легендарный живописец Григорий Журавлев. Сегодня храм реставрируют по проекту "Историческая память".
Второй объект — ветряная мельница, построенная в 19 веке в с. Бариновка.
Отреставрированные объекты станут частью нового культурно-туристического пространства Нефтегорского района.
Оперативный штаб подготовил предложения по земельным участкам, расположенным в непосредственной близости от этих объектов туристического интереса, для вовлечения в туристическую деятельность.
Заинтересованные лица и потенциальные инвесторы в режиме онлайн могут выбрать и оценить пригодные для туристических целей участки и территории на платформе ППК.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???