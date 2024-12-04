В Москве самарская семья ветерана СВО выиграла в номинации "Спортивная семья" премии "Семья Защитников Отечества"

В Детском музыкальном театре юного актера 3 декабря прошла торжественная церемония вручения премии "Семья Защитников Отечества". Ее организовал фонд "Защитники Отечества".

"В Год семьи, объявленный Президентом России, фонд "Защитники Отечества" реализует проект "Наша Семья — Наша Победа". Проект стартовал в годовщину фонда — 1 июня 2024 года. В течение шести месяцев филиалы фонда в своих аккаунтах, на ТВ и в региональных СМИ рассказывали о семьях героев СВО, которые из поколения в поколение являются примером силы духа, любви к Родине и отличаются активной жизненной позицией. Сегодняшняя церемония подводит итоги проекта. Мы отмечаем семьи, где отвага и мужество являются образом жизни. Чествуем тех, кто продолжает военные династии и с гордостью хранит память о подвигах предков, занимается спортом и творчеством, ведет общественную работу, поддерживает ребят в зоне специальной военной операции. Хочу выразить благодарность всем, кто помогает нашим героям. Именно вы являетесь символом России — ее стойкости, самобытности, величия", — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

В конкурсном отборе приняли участие семьи ветеранов СВО из 80 регионов страны. Премию вручили в 10 номинациях: "Защита Отечества — дело семейное", "Военная династия", "Памяти сына-героя", "Спортивная семья", "Семья талантов", "Любовь к Родине — дело жизни", "Спасая жизни", "Семейная история о любви", "Семья добродетелей" и "Наследники Великой Победы".

В церемонии награждения премии участвовали председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Сергей Макаров; генеральный директор Ассамблеи народов России Герой России Александр Даркович; депутат Госдумы РФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева; президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков; первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Герой России Вячеслав Бочаров; член Наблюдательного совета фонда Герой Советского Союза отец Киприан и другие.

В номинации "Спортивная семья" победила семья Худошиных из Самары. Глава семьи — Дмитрий Андреевич — ветеран СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Награжден Орденом Мужества, медалью "За воинскую доблесть" 2 степени, медалью "За боевые отличия" и благодарностью от Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина. Женат, воспитывает двух детишек. Работает в Самарском филиале фонда прикомандированным сотрудником от военного комиссариата.

После получения военной травмы, при поддержке филиала фонда, нашел в себе силы вернуться к активной жизни. Сегодня Дмитрий является участником команды по следж-хоккею, футболу, спортивному метанию ножа. Принимал участие во Всероссийском кубке Защитников Отечества в Уфе. Неоднократно завоевывал призовые места. Также занимается жимом штанги, пауэрлифтингом и плаванием. Имеет награды по всем видам спорта. Своим примером вовлекает бойцов с различными травмами в спорт.

Вся семья Худошиных занимается спортом. Супруга Лариса вместе с детьми активно поддерживают героя-отца на всех соревнованиях, часто ездят с ним в другие города.

Сегодня в Самарской области создана комплексная система поддержки участников, ветеранов СВО и их близких. Большое внимание уделяется социализации тем, кто вернулся из зоны проведения спецоперации, в том числе, через спорт. Регион стал одним из первых, где были созданы команды по следж-хоккею из ветеранов СВО. Кроме того, в продолжение федеральной программы "Время героев" реализуется региональная — "Школа героев". Она создана по инициативе Губернатора Вячеслава Федорищева, чтобы ветераны, участники СВО, члены семей героев могли получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на самарской земле.