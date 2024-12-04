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Общество

Правительство Самарской области определило сумму на отлов бродячих животных на 2025 год

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым определило норматив расходов на отлов, содержание и ветеринарные процедуры бродячих животных на 2025 год. Сумма составила 12 121, 94 рубля на одну бродячую собаку или кошку.

В эту сумму входят: отлов (1980 рублей), транспортировка (711 рублей), осмотр ветеринаром в пункте временного содержания (220 рублей), осмотр при отлове и при выпуске (по 153 рубля за услугу), обработка от паразитов (176 рублей), чипирование, учет и регистрация (264 рубля), содержание в течение 30 дней в приюте после кастрации или стерилизации (170 рублей в сутки), кастрация (2200 рублей) и стерилизация (3300 рублей), видеофиксация при отлове (330 рублей), возврат в место обитания (1000 рублей), эвтаназия (650 рублей), утилизация животного, подвергшегося эвтаназии (430 рублей) и т.д.

Контроль за перечисленными мероприятиями возложен на департамент ветеринарии Самарской области, отмечается в документе, подписанном председателем правительства региона Михаилом Смирновым.

 

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