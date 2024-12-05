В Самаре мужчине, сообщившему о намерении взорвать отдел полиции, заменили условный срок на реальный

Самарский областной суд ужесточил приговор мужчине, осужденному за ложное сообщение о теракте. Об этом сообщили в облсуде.

В ноябре 2023 г. 56-летний житель Самары позвонил в службу "112" и сказал, что намерен подложить взрывное устройство в районный отдел полиции УМВД России по Самаре. При этом в реальности самарец не планировал ничего взрывать. При этом правоохранители вынуждены были потратить силы и время на проверку сообщения.

В суде мужчина не признал вины, хотя и не оспаривал фактических обстоятельств преступления. Он сказал, что звонил, чтобы обратить на себя внимание, так как недоволен бездействием полицейских, занимавшихся проверкой его сообщения о мошенничестве в мае 2019 года.

Железнодорожный районный суд Самары от 3 сентября 2024 г. назначил самарцу шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Жалобы на приговор подали гособвинитель и осужденный. 27 ноября Самарский областной суд посчитал, что назначенное осужденному наказание не соответствует характеру и степени общественной опасности тяжкого преступления, посягающего на общественную безопасность и является чрезмерно мягким. В итоге мужчина получил шесть лет реального лишения свободы в колонии общего режима.