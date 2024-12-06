В Самарской области на трассе М5 "Газель" насмерть сбила пешехода

В пятницу, 6 декабря, в 6:40 в Ставропольском районе 20-летний водитель "Газели", ехавший по М5 со стороны Тольятти в направлении поселка Курумоч, сбил пешехода, который шел в попутном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, ДТП произошло на 1004-м километре трассы. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой.
В настоящее время движение по автодороге частично перекрыто. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.