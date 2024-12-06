Задержанного в Самаре выходца из Центральной Азии осудили за финансирование террористов

Апелляционный военный суд вынес приговор выходцу из Центральной Азии Жалолиддину Алихон угли Камолдинову, которого обвиняли в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

24-летний Камолдинов переводил деньги на электронные кошельки людей, принимающих участие в деятельности международных террористических организаций "Джамаат ат Таухид валь Джихад" и "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещены на территории РФ). При этом молодой человек был осведомлен о том, что переведенные им средства пойдут обеспечение незаконной деятельности.

Камолдинова задержали в июле 2022 года. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима.