Людям с ОВЗ вручили именные премии губернатора Самарской области

В Самарском театре юного зрителя "СамАрт" состоялось награждение лауреатов именных премий губернатора Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов.

Дипломы из рук главы региона Вячеслава Федорищева получили участники СВО, спортсмены, артисты, музыканты, актеры, ученые, предприниматели, общественники и многие другие люди с ОВЗ с активной жизненной позицией, инициативные, отважные, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие образования, спорта, искусства, науки и обеспечивает безопасность страны.

Также руководитель области поздравил и наградил победителей и призеров чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

"Очень много достижений и результатов, а самое главное — воли и силы духа вы проявляете каждый день, показывая своим примером, что такое быть настоящим патриотом, гражданином, отцом, сыном, дочерью. И мы очень вами гордимся. В нашей области проживает более 209 тысяч граждан с ОВЗ. И наша общая задача в тесном взаимодействии сделать окружающий мир добрее, без барьеров, обеспечить полноценное участие в общественной жизни региона всех наших сограждан. Вообще это понятие "безбарьерная среда" должно стереться, чтобы мы не думали отдельно об этом, чтобы она автоматом была безбарьерная. Сегодня вопросы реабилитации, социализации и жизнеустройства людей с ограничениями в здоровье, поддержки их начинаний и стремлений остаются приоритетными направлениями в работе правительства России по указанию президента и правительства Самарской области", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

В Самарской области в тесном взаимодействии с общественными организациями, родительскими сообществами продвигаются новые социальные сервисы, расширяется спектр реабилитационных услуг. Совершенствуется многопрофильная реабилитационная помощь детям и их семьям. Развивается система инклюзивного образования. Расширяются возможности трудоустройства граждан с ОВЗ за счет увеличения количества квотируемых рабочих мест. Многие проекты Самарской области, подготовленные и реализуемые в том числе общественными организациями в различных отраслях деятельности, рекомендуются к применению в других регионах России.

"Вы с успехом представляете нашу Самарскую область на российских площадках, выигрываете для региона звание одного из лучших и передовых регионов страны. А в 2024 году Париже состоялись Паралимпийские игры. Спортсмен-паралимпиец Самарской области Кирилл Пульвер по итогам участия в них в дисциплине "плавание" завоевал две медали, из них одна серебряная и одна бронзовая", — сказал Вячеслав Федорищев.

Кирилл Пульвер назначен советником губернатора по спорту и будет развивать массовый спорт в регионе.

В Самаре состоялись Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады России по мини-футболу среди лиц с ОВЗ, Всероссийские соревнования по футболу для лиц с ОВЗ "Стальная воля", Всероссийские детско-юношеские соревнования в дисциплине "бочча", на которых самарские спортсмены завоевали награды различного достоинства. Традиционными в регионе стали инклюзивные мероприятия, в том числе Всероссийского и межрегионального масштаба. Это и инклюзивный городок форума iВолга, и парафестиваль "Театр — территория равных возможностей". В регионе открыты новые центры по социальной адаптации детей и взрослых "Шаг Вперед" и "Души Цвета Покажем".

"Жизненное правило "Ничего для нас без нас" как никогда работает в нашей области. И во многом — эта заслуга жителей Самарской области, людей с безграничным стремлением снять все барьеры. В правительстве Самарской области у вас есть единомышленники, которые всегда с вами. И я с большим удовольствием договорился с некоторыми из вас о встрече, о взаимодействии. Мы с вами и с членами правительства сядем за один стол и вместе подумаем, что мы еще можем сделать для нашего региона", — подчеркнул губернатор.