Ранним утром в Чапаевске в ДТП погиб мужчина

В субботу, 7 декабря, в 4:20, на 99 км дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" 36-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу, в результате чего допустил столкновение с автомобилем "Газель Некст", об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Водитель легкового автомобиля погиб на месте.
В настоящее время полицейскими по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.