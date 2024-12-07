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Преступления Происшествия

Тольяттинец пойдет под суд за покупки с найденной на улице карты

ТОЛЬЯТТИ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти обратилась местная жительница и сообщила, что потеряла банковскую карту, а позже с ее счета было списано более 10 тыс. рублей.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшей и установили, что ее картой расплачивались в нескольких магазинах Автозаводского района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, на которые попали действия предполагаемого злоумышленника.

Виновником оказался 52-лений местный житель, который пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать еду и алкоголь в других торговых точках.

В мужчины заведено уголовное депо по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Гид потребителя

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