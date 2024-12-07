"Акрон" обыграл "Зенит" - 2:1

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В последнем туре РПЛ перед зимней паузой "Акрон" обыграл "Зенит" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1.

Фото: ФК "Акрон"