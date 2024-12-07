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Футбол Спорт

"Акрон" обыграл "Зенит" - 2:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В последнем туре РПЛ перед зимней паузой "Акрон" обыграл "Зенит" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1.

Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинцы открыли счет на 10 минуте, отличился Стефан Лончар. Хозяева отыгрались на 21 минуте. 

Артем Дзюба вывел "Акрон" вперед, забив на 40 минуте игры. 

На 55 минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Акрона" Кирилл Данилин.

Во втором тайме "Зениту" отменили два гола после просмотра VAR.

Напомним, что предыдущая встреча "Акрона" с "Зенитом" завершилась разгромным поражением тольяттинцев. 

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