"Акрон" обыграл "Зенит" - 2:1

В последнем туре РПЛ перед зимней паузой "Акрон" обыграл "Зенит" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1.
Тольяттинцы открыли счет на 10 минуте, отличился Стефан Лончар. Хозяева отыгрались на 21 минуте.
Артем Дзюба вывел "Акрон" вперед, забив на 40 минуте игры.
На 55 минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Акрона" Кирилл Данилин.
Во втором тайме "Зениту" отменили два гола после просмотра VAR.
Напомним, что предыдущая встреча "Акрона" с "Зенитом" завершилась разгромным поражением тольяттинцев.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️