16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ рассказал студентам ЮУрГУ об инновационных финансовых инструментах РСХБ повышает ставки по вкладам до 24% годовых ВТБ: более 80% российских финтех-стартапов сосредоточены на B2B ВТБ дал прогноз по продажам легковых авто в следующем году НОВИКОМ провел конференцию для промышленности и предприятий МСП Санкт-Петербурга

Банки Финансы

РСХБ повышает ставки по вкладам до 24% годовых

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Россельхозбанк улучшает условия по вкладам до 24% годовых. Максимальная ставка будет действовать на срок 6 месяцев для клиентов, у которых не было вкладов и накопительных счетов в банке последние 30 дней.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Ставка 24% годовых предоставляется по продукту "Свой вклад" при открытии продуктов в мобильном приложении РСХБ и размещении средств на полгода без возможности пополнения и совершения расходных операций. Максимальная доходность депозита "Свой вклад" сроком на 3 месяца составляет 23% годовых. Проценты выплачиваются по окончании срока размещения.

"Повышение ставок до 24% годовых — это наша реакция на запрос рынка и возможность сделать вклад наших клиентов не только надежным, но и действительно выгодным. Доверие клиентов — наш главный капитал, и мы гордимся, что продолжаем оправдывать его каждый день", — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Правом на получение максимальной ставки располагают новые клиенты, а также действующие клиенты банка, не имевшие вкладов или накопительных счетов в течение 30 дней, предшествующих открытию нового вклада.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и Интернет-банке. Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.

Реклама. rshb.ru

2SDnjcq9yXy

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5