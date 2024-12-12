ЖК «ЗИМ Галерея»: советский витраж, современная мозаика и картинная галерея

В ЖК «ЗИМ Галерея» показали, как интегрируют спасенный советский витраж в интерьер вестибюля Дома культуры, и рассказали, как поддержат арт-концепцию в других секциях.

Дом Культуры

Каждое из архитектурных решений этой элегантной жилой высотки поддерживает общую концепцию ЖК «ЗИМ Галереи» и направлено на превращение внутреннего и внешнего пространства жилого комплекса в территорию насыщенной жизни для всех, кто хочет получать удовольствие от каждого мгновения.

«Содержание важнее, чем форма» — этот тезис, который можно считать основой концепции проекта ЖК «ЗИМ Галерея», нашел прямое отражение в интерьерах Дома Культуры, которые стали преемниками культурной и архитектурной традиции советского конструктивизма и модернизма.

Чтобы подчеркнуть эту преемственность, в вестибюле Дома Культуры разместили спасенный и бережно отреставрированный объект советского монументального искусства — лаконичный уникальный витраж, собранный из стёкол чистых цветов, выпущенных в советский период на ныне законсервированном Брянском заводе сигнального стекла. При установке витража его разделили латунными светильниками, которые тоже выполнены в стиле советского модернизма, а выделенный листами шлифованной стали потолок отражает витраж и делает его объемным. Авторы постарались, чтобы исторический витраж стал не просто предметом интерьера, но настоящим арт-объектом, создающим атмосферу эстетики и вдохновения.

Дополняет пространство арочная стена между вестибюлем и остальными пространствами первого этажа, выделенная ультрамариновым широкоформатным керамогранитом текстуры Azul Brahia (Azul Brahia — Азул Брахия).

Дом Кино

Архитектурная концепция этой высотки построена на отсылках к советской Эпохе конструктивизма, когда Дома Кино служили для встреч общественных ячеек общества и приобщению их к высокой культуре.

Чтобы поддержать основную концепцию проекта, авторы включили в интерьер вестибюля Дома Кино элементы монументального декоративно-прикладного искусства — большое тематическое мозаичное панно. При создании эскиза для ЖК «ЗИМ Галереи» потомственный самарский мозаист Дмитрий Тяпков вдохновлялся мозаикой заслуженного художника РФ Вячеслава Герасимова на доме, стоящем на пересечении улиц Осипенко и Ново-Садовая. Символический киносюжет, знакомый всем самарцам, переосмыслен и актуально исполнен для общественного вестибюля Дома кино.

Эстетика лобби дорогих отелей — уже уходящий тренд. Людям хочется тепла и ощущения дома повсюду, поэтому общественные пространства в ЖК, как уютные гостиные — новые актуальные решения для современных проектов.

В Доме кино благородный блеск латуни стеллажей придаёт пространству домашнюю гостеприимность, а своими размерами во всю 4-метровую высоту помещения подчеркивают простор и объемы вестибюля.

Создать в холле уютную атмосферу гостиной помогают предметы искусства и мягкие зоны. Стены вестибюля Дома Кино украшены массивными плитами керамогранита и стильными панелями, а на полу выложено панно из керамогранита, текстурированного породами светлого мрамора Calacatta, Statuario и Carrara (Calacatta, Statuario и Carrara- Калакатта, Статуарио и Каррара).

Дом Искусств

Первый в Самаре галерейный дом, на создание которого архитекторов ЖК «ЗИМ Галереи» вдохновил легендарный Дом Наркомфина — это прямая отсылка к советской эпохе конструктивизма, когда ключевую роль в культурном реформировании человеческого быта архитекторы отводили общественным пространствам в жилых домах.

Роль основных материалов в интерьере Дома Искусств архитекторы ЖК «ЗИМ Галереи» доверили травертину и покрытой бархатистой ржавчиной стали Forcera (Forcera- Форсера). Поэтому самая длинная стена в пространстве вестибюля «одета» в атмосферную текстуру «ржавой» стали, а перфорированные стальные кассеты служат идеальным фоном для экспозиции предметов современного художественного искусства. Отдельного упоминания заслуживает освещение вестибюля: инсталляция каскадных рядов труб разных размеров со встроенными акцентными светильниками, вносит динамику в строгий линейный интерьер и подчеркивает контраст модерновой холодной матовости нержавеющей стали и традиционного тёплого травертина в отделке лифтовых холлов.

Уникальная архитектурная концепция жилого комплекса помогает найти новые прочтения оригинальных решений уходящей эпохи и органично вплести их в стилистику современного мегаполиса с учетом будущих трендов. Расположенный в окружении архитектурных памятников эпохи конструктивизма и эпицентров культурной жизни Самары, ЖК «ЗИМ Галерея» привлекает всех, кто ценит каждое мгновение. Именно для таких ценителей мы подобрали квартиры с видом на Третьяковку и установили на них рассрочку с первым взносом 5%*.

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Подробности на сайте зимгалерея.рф.

*Первый взнос от 5% означает минимальный взнос при оплате покупки равными ежеквартальными платежами в течение 1 года без начисления %.

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