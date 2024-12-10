"Ведомости": Самара стала центром потребительского экстремизма

На Самарскую область приходится до 80% случаев потребительского экстремизма с возвратом якобы бракованных телефонов, пишут "Ведомости". Такие данные привел вице-президент "М.видео-Эльдорадо" Тагир Калимуллин на заседании комитета ТПП России по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и Совета ТПП по развитию потребительского рынка 5 декабря.

По словам Калимулина, ритейлеры столкнулись с отказами со стороны правоохранительных органов в Самарской области в возбуждении уголовных дел по случаям потребительского экстремизма.

Представители ритейлера restore: и мобильного оператора МТС подтвердили "Ведомостям", что компании также сталкивались с отказами со стороны правоохранительных органов Самарской области в возбуждении уголовных дел по фактам потребительского экстремизма. Аналогичные ситуации происходили и у розничной сети DNS, телекомоператоров "Мегафон", "Вымпелком" и других участников рынка бытовой техники и электроники, об этом знают два источника, близких к двум пострадавшим компаниям.

Речь идет о волне исков "представителей" потребителей — профессиональных юристов, создавших бизнес на судебных спорах с розничными компаниями. Такие юристы предоставляют в суд экспертизу о производственном браке, которую продавцы оспаривают, считая подложной. Истцы, апеллируя к нормам закона "О защите прав потребителей", требуют через суд компенсаций от ритейла. Калимуллин уточнил, что связанный с этими исками ущерб превышает 1 млрд руб.

Группа "М.видео-Эльдорадо" в конце июня обратилась в территориальные отделы МВД, прокуратуры и Следственного комитета России (СКР) по Самарской области с заявлениями о возбуждении уголовных дел по факту мошеннических действий в отношении участников таких групп (представителей и экспертов).

"По тем фактам, которые мы обнаруживаем, мы обращаемся в правоохранительные органы, которые, к сожалению, до недавних пор отказывали в возбуждении уголовных дел, считая, что это обычные потребительские споры с розничными компаниями", — сказал Калимуллин в ходе выступления 5 декабря.

Он отметил, что компания наняла профессиональных юристов и адвокатов, которые специализируются на потребительском экстремизме. "Наши последние обращения в федеральные и региональные структуры, а также администрацию Самарской области в настоящее время находятся на особом контроле", — добавил он.

Калимуллин добавил, что уже есть прецеденты обвинительных приговоров по аналогичным делам в других регионах.