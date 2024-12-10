В Самаре из-за порыва перекрыта ул. Карбышева

Во вторник, 10 декабря, в Самаре перекрыли ул. Карбышева из-за порыва. Об этом сообщает Телеграм-канал "ЕЩЕ Самара".

фото: скриншот с видео https://t.me/eshcho_samara

"Проезд закрыт от улицы Дыбенко до Гагарина. В конце лета здесь уложили новый асфальт", — говорится в сообщении.