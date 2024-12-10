В Самаре из-за порыва перекрыта ул. Карбышева

Во вторник, 10 декабря, в Самаре перекрыли ул. Карбышева из-за порыва. Об этом сообщает Телеграм-канал "ЕЩЕ Самара".
"Проезд закрыт от улицы Дыбенко до Гагарина. В конце лета здесь уложили новый асфальт", — говорится в сообщении.
Во вторник, 10 декабря, в Самаре перекрыли ул. Карбышева из-за порыва. Об этом сообщает Телеграм-канал "ЕЩЕ Самара".
"Проезд закрыт от улицы Дыбенко до Гагарина. В конце лета здесь уложили новый асфальт", — говорится в сообщении.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?