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Общество

Учиться не поздно: служба занятости поможет получить новую профессию в любом возрасте

СЫЗРАНЬ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области при содействии службы занятости региона имеют возможность пройти профессиональное обучение и повысить квалификацию. Это можно сделать в рамках национального проекта "Демография", по направлению службы занятости или получив социальный сертификат.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Школа профессионального образования "Арт Профи" из Сызрани проводит профобучение много лет, в том числе работает по социальным сертификатам и национальному проекту.

"Мы занимаемся профессиональным обучением граждан разных возрастов для того, чтобы они могли либо иметь какой-то дополнительный доход, либо реализоваться в совершенно новой профессии, — рассказала директор школы профессионального образования "Арт Профи" Галия Рафикова. — Идея появилась в декрете, когда хотелось быстро освоить новую профессию, а не учиться несколько лет. В дальнейшем захотелось дать эту возможность всем, чтобы каждый мог найти свое какое-то новое движение в жизни и реализоваться".

Здесь можно пройти обучение по профессии повар, парикмахер, портной, швея и другие. В этом году в рамках национального проекта "Демография" появилось направление в области искусственного интеллекта и тоже пользуется спросом.

"С детства хотел стать поваром, — поделился Петр Ермолович. — Узнал о возможность пройти обучение, и вот я здесь, получаю профессиональные знания".

Приобретение новых профессиональных компетенций помогает увереннее чувствовать себя на рынке труда и расширяет возможности выбора работы.

"Жители Сызрани активно используют возможности профессионального переобучения, — отметила начальник отдела оказания государственных услуг по профобучению, профориентации и социальной адаптации территориального ЦЗН г. о. Сызрань и Сызранского района Мария Евсеева. — В этом году 269 человек у нас прошли обучение по нацпроекту "Демография". Специалист по кадрам, специалист по социальной работе, специалист по организации нейросетей и швея — это были самые востребованные направления. Также предлагаем обучение с предоставлением социального сертификата. Безработные граждане могут получить данную услугу и пройти обучение бесплатно по определенному перечню профессий".

Узнать больше об услугах службы занятости, в том числе о получении новой профессии или повышении квалификации можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.

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