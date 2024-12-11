У российских "Кулибиных" появилась возможность получить финансирование на разработку оборонных систем

Поддержать наших бойцов и приблизить нашу победу — такой общественный запрос появился в России с первых дней проведения СВО. Кто-то жертвует деньги, только фонд Народного фронта "Все для Победы!" собрал более 19 миллиардов рублей, кто-то становится волонтером, не остались в стороне и отечественные инженеры.

Чтобы объединить усилия талантливых разработчиков и малых конструкторских бюро по помощи бойцам был создан "Кулибин клуб" Народного фронта. Он осуществляет отбор, тестирование и поддержку серийного производства изделий, востребованных в зоне СВО. Инициатива президентского движения стала важной частью народного ВПК России.

Работа Кулибин-клуба Народного фронта поддерживается министерством обороны, постоянно проводятся испытания на специальных полигонах. Основные направления испытаний: беспилотные летательные аппараты и fvp-дроны (БпЛА), средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки (РЭБ и РЭР), наземные роботехнические комплексы (НРТК), легкий тактический транспорт. Также изделия тестируются военными на ЛБС.

Апробацию и тестирование прошли более 300 изделий и изобретений, более 80 из которых уже системно поставляются на ЛБС. Многие производители кратно увеличили объемы производства. Всего Народным фронтом передано бойцам более 100 тыс. изделий малых КБ и гражданских производителей.

О том что российский народный ОПК способен создавать продукцию, которая зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям заявил президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в сентябре этого года. Представители президентского движения представили главе государства достижения участников Кулибин-клуба и обратились с просьбой поддержать творческие усилия наших разработчиков. Помощь главы государства позволила существенно масштабировать общественные инициативы Народного фронта. Одно из новых направлений — помощь тем, кто ведет разработки.

Фонд перспективных исследований готов поддержать научно-исследовательские работы, предусматривающие создание и апробацию:

промышленных образцов БПЛА, средств их обнаружения и противодействия БПЛА противника;

новых алгоритмов управления, наведения и помехоустойчивости БПЛА;

новых технологий и методов обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БПЛА противника;

образцов наземных роботизированных транспортных комплексов и безэкипажных катеров;

новых алгоритмов управления наведения и помехоустойчивости, технологий и методов их обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БЭК и НРТК противника;

аппаратных и программных решений управления силами и средствами на поле боя.

Финансированию в рамках этой программы подлежат разработки новых и изготовление опытных образцов (серии опытных изделий). Заявителем могут выступать юридические лица, являющееся резидентами Российской Федерации, созданные без участия иностранных или международных организаций, иностранных граждан, а также индивидуальные предприниматели, творческие коллективы, состоящие из граждан Российской Федерации, физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации.

Предельный срок выполнения работы — 1 год. Рекомендуемый срок — от 1 до 6 месяцев. Юридические лица могут получить финансирование до 100 миллионов рублей, творческие коллективы, физические лица и индивидуальные предприниматели до 10 миллионов рублей.

Порядок рассмотрения заявок на выполнение работы (более подробная информация будет предоставлена Фондом после первичного обращения на указанный ниже адрес электронной почты):

1. Направление заявки на выполнение оперативной работы (с приложение комплекта соответствующих документов) в Фонд

2. Экспертиза заявки специалистами Фонда с привлечением экспертного сообщества — до 10 дней. Заявитель выступает с докладом в очной или очно-заочной форме (с использованием средств видеоконференцсвязи).

3. Рассмотрение заявки межведомственным советом (представители минпромторга России, минобороны России, минцифры России и Народного фронта) при условии согласования Фондом технического задания с Управлением перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России (представитель функционального заказчика) — до 10 дней.

4. Заключение договора на выполнение оперативной работы на основе подготовленных сотрудниками Фонда договорных документов в соответствии с информацией, предоставленной заявителем — до 10 дней. Заявка признается прошедшей отбор и готовой для заключения договора при наличии положительных результатов на каждом этапе рассмотрения.