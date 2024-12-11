В Самаре за призывы к терроризму мужчину приговорили к шести годам заключения

Центральный окружной военный суд в Самаре вынесен приговор мужчине, признанному виновным в публичном призыве к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом в среду сообщили в суде.
Осужденный разместил в интернете текст, призывающий к насильственному изменению основ конституционного строя — свержению органов власти РФ.
Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы. Два первых года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также осужденного на два года лишили права заниматься администрированием сайтов.
Последние комментарии
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