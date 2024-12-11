Губдума согласовала кандидатуры двух вице-губернаторов

В среду, 11 декабря, Самарская губернская дума единогласно согласовала кандидатуры двух вице-губернаторов - Вячеслава Романова и Дмитрия Яковлева.

Вячеслав Романов, который ранее возглавлял администрацию губернатора, как и сообщалось ранее, согласован на должность вице-губернатора, ответственного за инвестиционный климат, промышленную политику и взаимодействие с федеральными структурами. Он также возглавит представительство региона в Москве.

Дмитрий Яковлев в статусе вице-губернатора будет руководить администрацией губернатора. Ранее он был помощником главы региона.