Губдума согласовала кандидатуры двух вице-губернаторов

В среду, 11 декабря, Самарская губернская дума единогласно согласовала кандидатуры двух вице-губернаторов - Вячеслава Романова и Дмитрия Яковлева.
Вячеслав Романов, который ранее возглавлял администрацию губернатора, как и сообщалось ранее, согласован на должность вице-губернатора, ответственного за инвестиционный климат, промышленную политику и взаимодействие с федеральными структурами. Он также возглавит представительство региона в Москве.
Дмитрий Яковлев в статусе вице-губернатора будет руководить администрацией губернатора. Ранее он был помощником главы региона.
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