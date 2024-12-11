Вячеслав Федорищев: "Гандбольную "Ладу" будем поддерживать и сделаем клуб еще сильнее"

В среду, 11 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев побывал в Тольятти на матче ГК "Лада".
"Впервые побывал на гандболе. "Лада" встречалась с лидером чемпионата "Ростов-Доном". Наши девушки уступили, но показали классную игру и предельную самоотдачу", — пишет губернатор в своем Телеграм-канале.
Вместе с председателем Высшего Совета Федерации гандбола России Сергеем Шишкаревым и президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым обсудили перспективы "Лады". "Клуб, конечно, поддержим. В течение пяти лет проведем капитальный ремонт спорткомплекса "Олимп", где тренируется и играет наша команда. Здесь же базируется детско-юношеская школа, одна из лучших в стране. Создадим все условия для воспитания игроков самого высокого уровня", — пишет губернатор.
"Автозавод, многолетний и надежный партнер "Лады", со следующего сезона на 50% увеличит поддержку клуба. Регион со своей стороны будет и дальше финансировать команду. Сделаем так, чтобы у "Лады" были все возможности для борьбы за самые высокие позиции, а ведущие игроки не уходили в другие команды. Гандбольная "Лада" — спортивная гордость Тольятти и всей Самарской области. Легендарные традиции клуба будем продолжать", — резюмирует глава региона.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!