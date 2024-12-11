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Вячеслав Федорищев: "Гандбольную "Ладу" будем поддерживать и сделаем клуб еще сильнее"

ТОЛЬЯТТИ. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев побывал в Тольятти на матче ГК "Лада".

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Впервые побывал на гандболе. "Лада" встречалась с лидером чемпионата "Ростов-Доном". Наши девушки уступили, но показали классную игру и предельную самоотдачу", — пишет губернатор в своем Телеграм-канале.

Вместе с председателем Высшего Совета Федерации гандбола России Сергеем Шишкаревым и президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым обсудили перспективы "Лады". "Клуб, конечно, поддержим. В течение пяти лет проведем капитальный ремонт спорткомплекса "Олимп", где тренируется и играет наша команда. Здесь же базируется детско-юношеская школа, одна из лучших в стране. Создадим все условия для воспитания игроков самого высокого уровня", — пишет губернатор.

"Автозавод, многолетний и надежный партнер "Лады", со следующего сезона на 50% увеличит поддержку клуба. Регион со своей стороны будет и дальше финансировать команду. Сделаем так, чтобы у "Лады" были все возможности для борьбы за самые высокие позиции, а ведущие игроки не уходили в другие команды. Гандбольная "Лада" — спортивная гордость Тольятти и всей Самарской области. Легендарные традиции клуба будем продолжать", — резюмирует глава региона.

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