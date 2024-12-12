16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Самарской области из ревности убил жену и закопал в теплице Бастрыкин заинтересовался дракой подростков в Ставропольском районе В Тольятти нервный пассажир такси попался полицейским с "поличным": у него нашли мефедрон Самарец из ревности пытался зарезать жену и дочь Директор ООО из Новокуйбышевска стал фигурантом уголовного дела, "сэкономив" на зарплатах 6 млн рублей

Преступления Происшествия

Житель Самарской области из ревности убил жену и закопал в теплице

ТОЛЬЯТТИ. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 94
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Ставропольском районе Самарской области задержали 53-летнего жителя с. Подстепки, подозреваемого в убийстве жены. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем 4 декабря 33-летняя женщина сообщила о пропаже 50-летней матери, которая перестала выходить на связь. Полицейские опросили заявительницу и соседей. Пропавшую объявили в розыск.

При этом при осмотре дома правоохранители заметили, что верхнюю одежду исчезнувшей осталась на месте, и предположили, что пропаже женщины может быть причастен ее безработный супруг.

После задержания мужчина признался и рассказал, что в ночь с 1 на 2 декабря позвонил жене, которая сказала, что находится на работе. Однако в трубке он услышал, что она выпивает в компании мужчин. Когда женщина вернулась домой, супруг на почве ревности не совладал с эмоциями и избил ее. Потерпевшая скончалась от полученных травм. Заметив, что жена не подает признаков жизни, мужчина выпил и, чтобы скрыть улики, закопал ее тело в теплице возле дома, выкинул окровавленную одежду и ушел к знакомым.

Сейчас уголовное дело передали для расследования СУ СК РФ по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5