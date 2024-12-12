Житель Самарской области из ревности убил жену и закопал в теплице

В Ставропольском районе Самарской области задержали 53-летнего жителя с. Подстепки, подозреваемого в убийстве жены. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Днем 4 декабря 33-летняя женщина сообщила о пропаже 50-летней матери, которая перестала выходить на связь. Полицейские опросили заявительницу и соседей. Пропавшую объявили в розыск.
При этом при осмотре дома правоохранители заметили, что верхнюю одежду исчезнувшей осталась на месте, и предположили, что пропаже женщины может быть причастен ее безработный супруг.
После задержания мужчина признался и рассказал, что в ночь с 1 на 2 декабря позвонил жене, которая сказала, что находится на работе. Однако в трубке он услышал, что она выпивает в компании мужчин. Когда женщина вернулась домой, супруг на почве ревности не совладал с эмоциями и избил ее. Потерпевшая скончалась от полученных травм. Заметив, что жена не подает признаков жизни, мужчина выпил и, чтобы скрыть улики, закопал ее тело в теплице возле дома, выкинул окровавленную одежду и ушел к знакомым.
Сейчас уголовное дело передали для расследования СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?