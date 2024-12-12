В Самаре будут судить организаторшу кредитных мошенничеств

В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело жительницы области, обвиняемой в мошенничестве и организации преступного сообщества. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в сентябре 2020 г. женщина входила в ОПС, занимавшееся мошенничествами с потребительскими кредитами в Самарской и Ульяновской областей, а также в Татарстане.
В Похвистневском районе она завербовала девять человек, находившихся в трудном материальном положении. Подозреваемая оформила для них поддельные документы и объяснила, как правильно общаться с сотрудниками банка. Общая сумма ущерба, причиненного банкам, превысила 10 млн рублей.
В отношении создателя и руководителя ОПС, а также других соучастников расследование продолжается.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?