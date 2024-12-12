В Самаре будут судить организаторшу кредитных мошенничеств

В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело жительницы области, обвиняемой в мошенничестве и организации преступного сообщества. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в сентябре 2020 г. женщина входила в ОПС, занимавшееся мошенничествами с потребительскими кредитами в Самарской и Ульяновской областей, а также в Татарстане.

В Похвистневском районе она завербовала девять человек, находившихся в трудном материальном положении. Подозреваемая оформила для них поддельные документы и объяснила, как правильно общаться с сотрудниками банка. Общая сумма ущерба, причиненного банкам, превысила 10 млн рублей.

В отношении создателя и руководителя ОПС, а также других соучастников расследование продолжается.