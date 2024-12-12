Семейную пару из Новокуйбышевска задержали за похищение и убийство женщины

В Новокуйбышевске полицейские задержали двух человек по подозрению в похищении и убийстве женщины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В начале декабря ушла из дома и не вернулась 46-летняя местная жительница. Об исчезновении заявила ее знакомая. Вскоре у правоохранителей появилась информация, что могло произойти похищение и убийство.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). В качестве подозреваемых задержали супругов, у которых был конфликт с бывшим мужем потерпевшей из-за миллионного долга. По версии следствия, злоумышленники похитили женщину, увезли и требовали деньги. Не добившись возврата средств, жертву отвезли в гаражи и убили. Ее тело обнаружили 12 декабря.

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Расследование продолжается.