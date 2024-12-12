Семейную пару из Новокуйбышевска задержали за похищение и убийство женщины

В Новокуйбышевске полицейские задержали двух человек по подозрению в похищении и убийстве женщины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В начале декабря ушла из дома и не вернулась 46-летняя местная жительница. Об исчезновении заявила ее знакомая. Вскоре у правоохранителей появилась информация, что могло произойти похищение и убийство.
Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). В качестве подозреваемых задержали супругов, у которых был конфликт с бывшим мужем потерпевшей из-за миллионного долга. По версии следствия, злоумышленники похитили женщину, увезли и требовали деньги. Не добившись возврата средств, жертву отвезли в гаражи и убили. Ее тело обнаружили 12 декабря.
Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?