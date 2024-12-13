На Яндекс Картах появилась информация о зимних активностях, катках и елочных базарах Самары

Зимние городские активности и места, популярные в сезон новогодних праздников, появились в Яндекс Картах. Пользователи из Самары могут найти информацию о катках, елочных базарах, резиденциях Деда Мороза и других новогодних развлечениях и спланировать отдых на каникулах.

Главная елка Самары, как и основные елки городов-миллионников и городов Золотого кольца России, отмечена в Яндекс Картах в виде 3D-модели. На ней детально проработаны декоративные элементы, а в ночном режиме Карт на елках "включается" подсветка.

Всего на карте России отмечено более 1700 елок, а до конца декабря будет отмечено еще больше символов нового года. Информацию о них сервису присылают активные пользователи. А чтобы помочь россиянам найти собственную елку, в Картах отметили более 3900 тысяч точек продажи елок — это в три с половиной раза больше, чем в прошлом году. Самара занимает третье место по количеству таких организаций на 10 тыс человек — всего таких организаций в городе более 190.

Топ городов-миллионников по количеству елочных базаров на 10 тыс. жителей:

Волгоград (1,74)

Новосибирск (1,70)

Самара (1,65)

Воронеж (1,62)

Челябинск (1,22)

Омск (1,18)

Уфа (0,93)

Красноярск (0,85)

Москва (0,62)

Краснодар (0,58)

Санкт-Петербург (0,51)

Ростов-на-Дону (0,44)

Пермь (0,40)

Казань (0,39)

Нижний Новгород (0,34)

Екатеринбург (0,24)

В этом году у россиян появилось больше возможностей для планирования зимнего отдыха. Так, в Яндекс Картах можно найти 16754 катка, что в два раза больше, чем в прошлом году. Только в Самаре в Картах можно найти более 280 катков — город занимает второе место по плотности таких организаций по всей России.

Топ городов-миллионников по количеству катков на 10 тыс. жителей:

Москва (3,51)

Самара (2,48)

Красноярск (2,44)

Омск (2,42)

Челябинск (2,40)

Екатеринбург (2,33)

Санкт-Петербург (2,26)

Новосибирск (2,24)

Пермь (2,08)

Воронеж (1,83)

Уфа (1,72)

Казань (1,70)

Нижний Новгород (1,68)

Волгоград (1,02)

Краснодар (0,38)

Ростов-на-Дону (0,32)

Кроме того, в Картах можно найти более 20 резиденций Деда Мороза, которые можно посетить в новогодние праздники: от Вотчины Талвиукко — карельского Деда Мороза, до Мороза дома во Владивостоке.