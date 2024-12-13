На Яндекс Картах появилась информация о зимних активностях, катках и елочных базарах Самары

Зимние городские активности и места, популярные в сезон новогодних праздников, появились в Яндекс Картах. Пользователи из Самары могут найти информацию о катках, елочных базарах, резиденциях Деда Мороза и других новогодних развлечениях и спланировать отдых на каникулах.
Главная елка Самары, как и основные елки городов-миллионников и городов Золотого кольца России, отмечена в Яндекс Картах в виде 3D-модели. На ней детально проработаны декоративные элементы, а в ночном режиме Карт на елках "включается" подсветка.
Всего на карте России отмечено более 1700 елок, а до конца декабря будет отмечено еще больше символов нового года. Информацию о них сервису присылают активные пользователи. А чтобы помочь россиянам найти собственную елку, в Картах отметили более 3900 тысяч точек продажи елок — это в три с половиной раза больше, чем в прошлом году. Самара занимает третье место по количеству таких организаций на 10 тыс человек — всего таких организаций в городе более 190.
Топ городов-миллионников по количеству елочных базаров на 10 тыс. жителей:
- Волгоград (1,74)
- Новосибирск (1,70)
- Самара (1,65)
- Воронеж (1,62)
- Челябинск (1,22)
- Омск (1,18)
- Уфа (0,93)
- Красноярск (0,85)
- Москва (0,62)
- Краснодар (0,58)
- Санкт-Петербург (0,51)
- Ростов-на-Дону (0,44)
- Пермь (0,40)
- Казань (0,39)
- Нижний Новгород (0,34)
- Екатеринбург (0,24)
В этом году у россиян появилось больше возможностей для планирования зимнего отдыха. Так, в Яндекс Картах можно найти 16754 катка, что в два раза больше, чем в прошлом году. Только в Самаре в Картах можно найти более 280 катков — город занимает второе место по плотности таких организаций по всей России.
Топ городов-миллионников по количеству катков на 10 тыс. жителей:
- Москва (3,51)
- Самара (2,48)
- Красноярск (2,44)
- Омск (2,42)
- Челябинск (2,40)
- Екатеринбург (2,33)
- Санкт-Петербург (2,26)
- Новосибирск (2,24)
- Пермь (2,08)
- Воронеж (1,83)
- Уфа (1,72)
- Казань (1,70)
- Нижний Новгород (1,68)
- Волгоград (1,02)
- Краснодар (0,38)
- Ростов-на-Дону (0,32)
Кроме того, в Картах можно найти более 20 резиденций Деда Мороза, которые можно посетить в новогодние праздники: от Вотчины Талвиукко — карельского Деда Мороза, до Мороза дома во Владивостоке.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.