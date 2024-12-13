Авито Спецтехника расширила возможности сервиса онлайн-аренды

На Авито Спецтехника теперь можно будет арендовать экскаваторы-погрузчики. Об обновлении сервиса эксперты Авито Авто рассказали в Казани.

Сервис онлайн-аренды спецтехники был запущен летом 2024 года в Екатеринбурге, а затем стал доступен в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Челябинске. Спрос растет: число сделок осенью 2024 г. увеличилось вдвое по сравнению с летом этого года, а к концу осени через него было совершено уже несколько тысяч заказов.

На данном этапе сервис масштабируется за счет добавления новых категорий спецтехники.

"Арендой спецтехники на нашей платформе ежедневно интересуются более 180 тысяч пользователей по всей стране, а предложения поступают от 80 тысяч поставщиков. — комментирует Загит Кутузманов, руководитель бизнес-направления "Аренда Спецтехники" в Авито. — Спрос на аренду также показывает позитивную динамику. Добавление экскаваторов-погрузчиков в список доступных для аренды категорий спецтехники — это своевременный ответ на растущие потребности наших пользователей, в том числе сезонные. Расширение перечня техники для аренды является частью стратегии Авито Спецтехники, в рамках которой мы создаем эффективный онлайн-сервис, помогающий частным клиентам и бизнесу экономить время на поиск оптимальных предложений, а поставщикам — упрощать бизнес-процессы".

В рамках мероприятия в Иннополисе, где было представлено обновление сервиса, Авито Спецтехника организовала работы по облагораживанию аллеи перед новогодними праздниками: была смонтирована праздничная иллюминация на деревьях, установлены световые конструкции и другие элементы праздничного освещения.

"Авито Спецтехника создала праздничную атмосферу для жителей города, продемонстрировав возможности своего сервиса. Этот проект показывает важность цифровых технологий в улучшении доступности услуг", — отметил Дмитрий Вандюков, мэр Иннополиса.

В планах Авито Спецтехники — запуск сервиса онлайн-аренды по всей России и дальнейшее расширение списка техники, которую можно арендовать.