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Происшествия

В пятницу вечером Самара встала в 10-балльных пробках

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 декабря, в шестом часу вечера, поисковик "Яндекс" обозначил на карте Самары 10-балльный уровень автомобильных пробок.

В центре города было осложнено движение на ул. Фрунзе, от ул. Пионерской до ул Красноармейской. А затор на ул. Венцека, начинавшийся от пл. Революции, доходил до ул. Самарской. На ул. Красноармейской затруднения движения наблюдались от ул. Фрунзе до ул. Спортивной. Пробка на ул. Вилоновской начиналась от ул. Чапаевская и продолжалась до ул. Спортивной с переходом на ул. Урицкого. Затор на ул. Полевой, начинавшийся от ул. Галактионовской, доходил до ул. Мичурина, по которой продолжался по Московскому шоссе и по нему доходил до ул. Луначарского.

Затруднения в движении транспорта отмечались на пр. Масленникова, улицах Гагарина, Лесной, Ново-Садовой, пр. Ленина. Пробки местами имелись на Южном шоссе, улицах Авроры, Карбышева, 22-го Партсъезда, Промышленности.

Затор на ул. Ново-Вокзальной, начинавшийся от ул. Вольской, продолжался до ул. Стара-Загора. А пробка на пр. Кирова начиналась от ул. Победы и продолжалась местами до Московского шоссе. На ул. Ташкентской движение было затруднено от ул. Енисейской и до ул. Стара-Загора. Заторы также имелись местами на улицах Алма-Атинской и Олимпийской, Ракитовском шоссе и на других городских магистралях.

Данных о серьезных авариях по состоянию на 18:00 не поступало. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Ситуация с движением начала разряжаться после 18:00.

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