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Преступления Происшествия

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за массовой драки подростков

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске следователи возбудили уголовное дело из-за массовой драки с участием подростков. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Ранее несколько несовершеннолетних во время массовой драки избили подростков 15 и 13 лет, а также унижали их.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Личности всех участников конфликта установлены, с ними работают следователи.

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