В Самарской области возбудили уголовное дело из-за массовой драки подростков

В Чапаевске следователи возбудили уголовное дело из-за массовой драки с участием подростков. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.
Ранее несколько несовершеннолетних во время массовой драки избили подростков 15 и 13 лет, а также унижали их.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Личности всех участников конфликта установлены, с ними работают следователи.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?