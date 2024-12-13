В Самарской области возбудили уголовное дело из-за массовой драки подростков

В Чапаевске следователи возбудили уголовное дело из-за массовой драки с участием подростков. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Ранее несколько несовершеннолетних во время массовой драки избили подростков 15 и 13 лет, а также унижали их.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Личности всех участников конфликта установлены, с ними работают следователи.