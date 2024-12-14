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В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио ВТБ и Третьяковская галерея отправляют 1 000 памятных открыток в ведущие музеи и СМИ мира Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку В музее Рязанова дадут советы по изучению генеалогии на примере родословной кинорежиссера

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В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 декабря, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" состоится новая лекция-экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ с искусствоведом Дарьей Волковой и исследователем модернизма Максимом Тюгиным. Ведущие представят новую программу и расскажут о десяти новых объектах эпохи конструктивизма и модернистских шедеврах 60-80-х годов со всего мира. В процессе участники познакомятся с авторской вышивкой петербургского художника Саши Браулова и его подходом к этому жанру рукоделия.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

В своих работах Саша Браулов обращается к образам архитектуры авангарда: более 80 вышивок, посвященных известным архитектурным объектам  от Токио до Самары и каждый с уникальной историей — некоторые из них наделили новой функцией, а часть находится на грани уничтожения или уже уничтожены. Саша Браулов передал объем и характер каждого здания и показал совершенно по-новому брутальную и сдержанную архитектуру авангарда. Выставка завершит работу 10 января.

Вход на лекцию свободный.

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший "Спортзавод")

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