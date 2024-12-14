В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио

В субботу, 14 декабря, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" состоится новая лекция-экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ с искусствоведом Дарьей Волковой и исследователем модернизма Максимом Тюгиным. Ведущие представят новую программу и расскажут о десяти новых объектах эпохи конструктивизма и модернистских шедеврах 60-80-х годов со всего мира. В процессе участники познакомятся с авторской вышивкой петербургского художника Саши Браулова и его подходом к этому жанру рукоделия.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"