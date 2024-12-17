Нехватка техники, водителей и полигонов для снега: прокурор Самары остался недоволен подготовкой города к началу зимы

Прокуратура Самары внесла представление в адрес департамента городского хозяйства и экологии об устранении нарушений требований федерального законодательства в сфере ЖКХ и благоустройства в связи с неудовлетворительной подготовкой областной столицы к началу зимнего периода, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
В рамках прокурорской проверки установлено, что с 1 ноября текущего года до настоящего времени департаментом не устранены факты нахождения в ремонте техники, требуемой для привлечения в работах по зимней уборке. Кроме того, не хватает водителей и механизаторов, что не позволяет закрыть потребность города в качественной и своевременной очистке дорог от снежных масс.
При этом, несмотря на нехватку существующих площадок для складирования снега, закупочные процедуры в целях определения подрядных организаций для временного складирования снега массой 240 тыс. тонн не завершены департаментом до настоящего времени.
Также в действиях департамента выявлены факты ненадлежащей организации работы в части обеспечения муниципальных служб противогололедными материалами.
"Несмотря на принятие мер прокурорского реагирования по результатам ранее проведенной проверки, департаментом допущены аналогичные нарушения. В указанной связи прокуратурой города в адрес департамента внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении", — уточнили в надзорном ведомстве.
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