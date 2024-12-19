Доступная роскошь в «Баланс Towers»

Незадолго до Нового года в «Баланс Towers» стартовала «роскошная» программа для любителей предпраздничного настроения. Концепция ее проста: всего за 100 000 рублей в месяц* можно стать владельцем одной из эксклюзивных квартир. Специально для тех, кто хочет каждый год начинать новую жизнь с яркой новогодней вечеринки в собственной квартире, мы отобрали несколько топовых планировок с просторной лаундж-зоной, где классно встаёт елка и есть место для большой компании гостей!

В sky flat (скай флэт) №376 площадью 50,29 кв. м. одна спальная, зато в просторной кухне-гостиной много места и света – три окна гарантируют прекрасные виды. Здесь можно развернуть новогоднее застолье для друзей с видом на Волгу и Жигулёвские горы. Мы называем эту квартиру современным воплощением разумной достаточности.

Хотите квартиру с нестандартной геометрией, эстетикой линий и огромной гостиной со светопрозрачной стеной? Посмотрите квартиру №196 площадью 109,7 кв. м. В ней две спальных, огромная кухня и просторная гостиная, которая легко превращается в импровизированный танцпол под светомузыку городских огней. Вид из окон вдохновит на любой праздник жизни!

А если вдруг вы задумали поставить дома елку мечты, чуть поменьше, чем главная городская красавица, выбирайте middle flat (миддл флэт) №175 с двумя спальнями, шикарной общественной зоной почти 30 кв. м. и высотой потолков 3,5 м. Исключительная логика в организации домашнего пространства и шикарный вариант для всех, кто приватность ценит не меньше, чем дружеские посиделки.

Кроме специальных условий с ежемесячным платежом 100 000 рублей, в «Баланс Towers» действуют сразу несколько комфортных финансовых программ.

Каталог квартир с лаундж-зоной можно скачать на сайте.

Выбрать лучший вариант и просчитать комфортную финансовую программу вам помогут специалисты проекта.

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«100 000 рублей в месяц» – ежемесячный платеж в течение 6 месяцев при покупке квартиры в рассрочку от застройщика без начисления %, при условии внесения 35% стоимости при заключении договора. Остаток вносится равными ежеквартальными платежами до декабря 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Сигма- Строй». Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Подробности на www.balancetowers.ru. Towers - (англ.) Башни.