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Строительство Строительство и недвижимость

Доступная роскошь в «Баланс Towers»

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Незадолго до Нового года в «Баланс Towers» стартовала «роскошная» программа для любителей предпраздничного настроения. Концепция ее проста: всего за 100 000 рублей в месяц* можно стать владельцем одной из эксклюзивных квартир. Специально для тех, кто хочет каждый год начинать новую жизнь с яркой новогодней вечеринки в собственной квартире, мы отобрали несколько топовых планировок с просторной лаундж-зоной, где классно встаёт елка и есть место для большой компании гостей!

Лобби жилой башни Б37 Лобби жилой башни Б37
Фото: предоставлено ООО «Специализированный застройщик «СИГМА-СТРОЙ»

В sky flat (скай флэт) №376 площадью 50,29 кв. м. одна спальная, зато в просторной кухне-гостиной много места и света – три окна гарантируют прекрасные виды. Здесь можно развернуть новогоднее застолье для друзей с видом на Волгу и Жигулёвские горы. Мы называем эту квартиру современным воплощением разумной достаточности.

Хотите квартиру с нестандартной геометрией, эстетикой линий и огромной гостиной со светопрозрачной стеной? Посмотрите квартиру №196 площадью 109,7 кв. м. В ней две спальных, огромная кухня и просторная гостиная, которая легко превращается в импровизированный танцпол под светомузыку городских огней. Вид из окон вдохновит на любой праздник жизни!

А если вдруг вы задумали поставить дома елку мечты, чуть поменьше, чем главная городская красавица, выбирайте middle flat (миддл флэт) №175 с двумя спальнями, шикарной общественной зоной почти 30 кв. м. и высотой потолков 3,5 м. Исключительная логика в организации домашнего пространства и шикарный вариант для всех, кто приватность ценит не меньше, чем дружеские посиделки.

Кроме специальных условий с ежемесячным платежом 100 000 рублей, в «Баланс Towers» действуют сразу несколько комфортных финансовых программ.

Каталог квартир с лаундж-зоной можно скачать на сайте.

Выбрать лучший вариант и просчитать комфортную финансовую программу вам помогут специалисты проекта.

Запишитесь на индивидуальную консультацию и узнайте больше о предложении в Телеграмм или по номерам + 7 (987) 955-51-51 и +7 (846) 205–51–51.

«100 000 рублей в месяц» – ежемесячный платеж в течение 6 месяцев при покупке квартиры в рассрочку от застройщика без начисления %, при условии внесения 35% стоимости при заключении договора. Остаток вносится равными ежеквартальными платежами до декабря 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Сигма- Строй». Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Подробности на www.balancetowers.ru. Towers - (англ.) Башни.

Реклама. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сигма-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ERID: 2VSb5xbBr5e

ИНН 6316266008

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Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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