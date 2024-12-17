ДТП с грузовиком остановило движение на трассе М-5 между Самарой и Тольятти

Во вторник, 17 декабря, ДТП с большегрузом произошло на трассе М-5 между Самарой и Тольятти. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
По их словам, фура врезалась в разделительное ограждение, заняты две полосы и обочина. В результате образовалась пробка перед пос. Прибрежный.
На карте Самарской области в поисковике "Яндекс" на трассе М-5 обозначен большой автомобильный затор.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место происшествия, автоинспекторы привлекли спецтехнику для восстановления движения.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.