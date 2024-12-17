ДТП с грузовиком остановило движение на трассе М-5 между Самарой и Тольятти

Во вторник, 17 декабря, ДТП с большегрузом произошло на трассе М-5 между Самарой и Тольятти. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, фура врезалась в разделительное ограждение, заняты две полосы и обочина. В результате образовалась пробка перед пос. Прибрежный.

На карте Самарской области в поисковике "Яндекс" на трассе М-5 обозначен большой автомобильный затор.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место происшествия, автоинспекторы привлекли спецтехнику для восстановления движения.