Определен топ-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области

В 2024 г. в Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" проведен ремонт 247 км дорог, в том числе 142 км региональных трасс и 105 км улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти.

Благодаря нацпроекту уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - 85,03%.

Самым протяженным дорожным объектом текущего года стал участок автомобильной дороги Кинель - Богатое - Борское в Кинельском и Богатовском районах. Его длина составила 35,8 км, а с учетом дорожных работ 2023 г. трасса отремонтирована на отрезке 61,8 км.

Дистанция Кинель - Богатое - Борское входит в опорную сеть Самарской области и соединяет населенные пункты Кинельского, Богатовского и Борского районов со столицей региона - Самарой. Дорога притом служит школьным маршрутом, который ведет к школам сел Красносамарское, Малая Малышевка, Печинено, а также к образовательному центру и профессиональному училищу в с. Богатое. Ежедневно по ней передвигается до 9 тыс. автомобилей в сутки.

Самый широкий объект нацпроекта - участок региональной трассы Самара-Новокуйбышевск в Волжском районе протяженностью 6,8 км. Максимальная ширина автомобильной дороги с учетом проведенного уширения проезжей части до нормативных параметров, строительства переходно-скоростных полос и разделительной полосы составляет 37 метров.

Самара - Новокуйбышевск имеет одну из самых высоких технических категорий в области - IB - и входит в опорную сеть Российской Федерации. Средняя интенсивность движения по автомобильной дороге составляет 25 тыс. автомобилей в сутки.

Самым туристическим объектом нацпроекта 2024 г. стала автомобильная дорога "Урал" - Жигули - Пионерлагерь в Ставропольском районе. Ее капитально отремонтировали на всем протяжении - 11,8 км. Дорога связывает пос. Жигули, в котором проживает более 1600 жителей, с федеральной автомобильной дорогой М-5 "Урал". Она служит единственным маршрутом движения к популярным туристическим местам в Самарской области - Девьей горе, Молодецкому кургану, санаторию "Молодецкий курган", в состав которого входит детский оздоровительный центр "Жигулевский Артек".

"Урал" - Жигули - Пионерлагерь также возглавляет рейтинг самых пешеходных объектов нацпроекта. В рамках капремонта здесь построено более 7 км тротуаров вдоль основных улиц села, а также к санаторию.

"Школа находится в центре, и многим детям приходилось ходить в образовательное учреждение по проезжей части. Сейчас эта проблема решена. Также важно, что тротуары довели до лагеря "Жигулевский Артек". В смену в "Жигулевском Артеке" отдыхает более 700 детей и, поскольку магазина в лагере нет, они ходили в село по обочине автомобильной дороги", - говорит глава села Жигули Владимир Елисеев.

Автомобильная дорога "Исаклы - Шентала" - Крепость-Кондурча в Шенталинском районе является одним из самых долгожданных объектов нацпроекта. С просьбами о ее ремонте жители и администрация Шенталинского района обращались в областной минтранс несколько лет.

Дорога служит единственным маршрутом движения из населенных пунктов Богана, Волчуха, Крепость-Кондурча и Калиновка в областной центр Шенталу. Жители ездят на почту, в больницу, по ней проходит маршрут школьного автобуса. Также она востребована у сельскохозяйственных предприятий района. В итоге благодаря нацпроекту дорогу привели к нормативу на всем протяжении.

"Раньше из-за ям на дороге мы по часу добирались до областного центра Шентала, а сейчас - за 12-15 минут. Это большая радость для наших жителей", - отмечает жительница села Крепость-Кондурча Роза Власова.

Самым привлекающим новых жителей объектом нацпроекта стала межмуниципальная дорога Киндяково - Висловка - Дубровка в Красноярском районе, которую капитально отремонтировали на всем протяжении - 2,2 км. Дорога соединяет деревню Висловку с административным центром Светлое Поле, где расположены основные социальные учреждения, такие как администрация, почта, поликлиника.

Долгое время из-за плохого состояния дороги жителям деревни приходилось ездить к административному центру в объезд по высокоинтенсивной федеральной трассе и затрачивать на дорогу в два раза больше времени. В итоге по многочисленным обращениям в 2023 г. объект включили в перечень нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Появление короткого маршрута до социальных учреждений стало новым стимулом для развития Висловки. Здесь активно застраиваются новые территории и количество жителей постоянно увеличивается.

"Многие сейчас задумываются о переезде в деревню, так как к нам подводят газопровод и после газификации количество постоянно проживающих жителей значительно увеличится. Современная, качественная, а главное - укорачивающая маршрут дорога также делает нашу деревню все более привлекательной", - говорит житель деревни Висловки, общественный контролер дорожного нацпроекта Елена Матвеева.