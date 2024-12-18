Женский БК "Самара" покидают два игрока

Рамона Лира Маседу и Мэлори Бейтс покидают "Самару", сообщает пресс-служба клуба. Команда расстается с игроками по взаимной договоренности сторон. Рамона присоединилась к "Самаре" в октябре 2022 года, Мэлори — в сентябре 2023-го.

Лира Маседу провела за "Самару" 92 матча (шестой показатель в истории клуба и лучший для легионеров) и входит в Топ-5 по набранным очкам, подборам и передачам. Игрок сборной Бразилии, она, и выступая за "Самару", регулярно вызывалась в национальную команду. Ей принадлежит рекорд "Самары" (и лучший результат в российском женском баскетболе последних лет): 10 перехватов в одном матче. В нынешнем сезоне Рамона приняла участие в 16 матчах Премьер-лиги и Кубка России, в которых в среднем набирала 11,1 очка и делала 5,8 подбора, 3,9 передачи и 2 перехвата.

Бейтс, для которой "Самара" стала первым клубом в европейской карьере, провела за нашу команду 49 официальных матчей. Один из лучших "больших" Премьер-лиги, она также вписала свое имя в клубную "Книгу рекордов": ей принадлежат рекорды по количеству подборов (17) и блокшотов (7) в одном матче. В нынешнем сезоне Мэлори сыграла в 14 матчах Премьер-лиги и Кубка, в среднем набирая 9,2 очка и делая 6 подборов, 1,2 передачи и 1,8 блокшота.